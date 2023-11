Tiefpunkt in Wien | Horror-Noten für das DFB-Team

Julian Nagelsmann experimentierte in seiner Startelf einmal mehr freudig herum. So spielte etwa Julian Brandt eine Mischung aus Zehner und Rechtsverteidiger, während der eigentlich so offensivstarke Leon Goretzka als tiefer Sechser vor der Abwehr ranmusste. Kai Havertz agierte erneut auf der linken Schiene, der zuletzt so starke Florian Wirtz saß ebenso draußen wie Joshua Kimmich.

All das muss kritisch betrachtet werden, denn Deutschland wurde von aggressiven Österreichern im ersten Durchgang überrannt. Baumgartner (2.) und Gregoritsch (12., 17.) hatten schon beste Chancen liegen lassen und Sabitzer die Führung erzielt (29.), als das fahrige Deutschland in der 32. Minute durch Leroy Sané seinen ersten Schuss aufs Tor zustande brachte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs flog Sané vom Platz (49.) und paradoxerweise wurde das deutsche Spiel – auch durch zahlreiche Wechsel – anschließend zumindest etwas griffiger. Trotzdem entschied Österreich in der 73. Minute durch Baumgartner die Partie. In den letzten Spielminuten wollte es Österreich vielleicht sogar zu schön machen und verpasste so einen noch höheren Sieg gegen den Nachbarn.

Das DFB-Team konnte im zweiten Durchgang nur noch einige Fernschüsse verzeichnen. Eine Großchance gab es das gesamte Spiel über nicht – ein neuer Tiefpunkt zum Abschluss eines völlig verkorksten Länderspiel-Jahres.

Torfolge

1:0 Sabitzer (29.): Österreich überbrückt mit einem langen Ball das deutsche Pressing. Nach einem Steil-klatsch-Ablauf finden die Gastgeber auf links Sabitzer, der Tah im Eins-gegen-ein aufs falsche Bein stellt und dann trocken ins kurze Eck versenkt.

2:0 Baumgartner (73.): Österreich spielt seine Überzahl erstmals mit ruhigem Aufbau aus. Alaba spielt flach aus der hintersten in die vorderste Linie, Gregoritsch lässt auf Baumgartner abtropfen, der durch die Kette bricht und frei vor Trapp cool zum Lupfer greift.

Platzverweis

Sané (Rote Karte, 49.): Sané tritt Mwene aus Frust von hinten in die Beine. Dieser beugt sich anschließend über den am Boden sitzenden Sané. Dem Bayern-Profi brennen daraufhin die Sicherungen durch und er langt Mwene ins Gesicht. Dafür gibt es sofort Rot.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Müller (4,5) für Füllkrug

53‘ Henrichs (3) für Brandt

61‘ Kimmich (3,5) für Gündogan

61‘ Andrich (2,5) für Goretzka

61‘ Wirtz (4) für Gnabry

77‘ Ducksch für Havertz