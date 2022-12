BVB & Bayern dabei: Topklubs dran an Vata

Für Rocco Vata ging am Mittwochabend ein Lebenstraum in Erfüllung. Sechs Minuten durfte der 17-jährige Ire im Ligaspiel von Celtic Glasgow gegen Hibernian FC (4:0) ran. Damit feierte Vata sein Profidebüt und machte den nächsten wichtigen Schritt in seiner Fußballerkarriere. Bis 2025 ist der Rechtsfuß noch vertraglich an Celtic gebunden.

Wie das Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, steht der Youngster bei einigen großen Vereinen aus ganz Europa auf der Liste. Grund dafür sind herausragende Leistungen in der UEFA Youth League, mit denen sich Vata ins Rampenlicht spielte. Borussia Dortmund, der FC Bayern und Atlético Madrid sollen ihre Scouts auf den offensiven Mittelfeldspieler angesetzt haben. Außerdem zeigen Juventus Turin, der AC Mailand und die AS Rom Interesse.

International kein unbeschriebenes Blatt

In der Youth League sammelte Vata schon internationale Erfahrung gegen die Jugendmannschaften von Real Madrid, Shakthar Donetsk und RB Leipzig. Trotz seines jungen Alters kam Vata ansonsten zumeist in Celtics B-Team in der fünften Liga zum Einsatz. Dort verzeichnete er in 14 Pflichtspielen acht Tore und einen Assist.

Vata hat einen albanischen Vater und eine schottische Mutter, wurde in Glasgow geboren. Aufgrund einer irischen Großmutter ist er auch für Irland spielberechtigt und durchlief so von der U15 bis zur U19 deren Jugendauswahlteams. Eine endgültige Entscheidung über seine Nationalmannschaftslaufbahn hat er aber noch nicht getroffen.