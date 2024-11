Holpriger Start: Beier zieht BVB-Zwischenfazit

Maximilian Beier hat etwas Anlaufzeit gebraucht, ist jetzt aber bei Borussia Dortmund richtig angekommen. Wie der 22-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘ erzählt, fühlt er sich „richtig gut, so soll es weitergehen“. Zuvor habe er jedoch etwas Zeit zur Eingewöhnung gebraucht, gibt Beier zu: „Das ist normal, denke ich, wenn man den Verein wechselt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Angreifer war vor der Saison für satte 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt, wo er bis in den November hinein auf seinen ersten Treffer warten musste. Zuletzt zeigte Beier sowohl im Verein als auch in der deutschen U21 eine aufsteigende Form. Beim 2:2 gegen Frankreich erzielte er beide Tore und empfahl sich so auch wieder für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beiers Kampfansage „Ich will wieder in die A-Nationalmannschaft. Wenn man einmal da war, will man auch nicht mehr weg. Dafür muss ich weiter Leistung bringen.“