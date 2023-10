Mit klarem Plan: Bayern an Ouédraogo dran

Mit nur 17 Jahren ist Assan Ouédraogo schon der beste Spieler eines Zweitligisten. Beinahe logisch, dass nun auch der FC Bayern Interesse am deutschen U17-Europameister bekundet.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Rekordmeister beeindruckt von Ouédraogos Qualitäten. Laut dem Bezahlsender verfolgen die Münchner den Plan, den Mittelfeld-Allrounder im Sommer zu kaufen und anschließend weiter zu verleihen. Was Ouédraogo davon hält, ist nicht überliefert. Klar sei nur: Im Sommer will er in die Bundesliga wechseln.

Zuletzt sickerten schon zahlreiche Namen von Interessenten durch. Aus der Bundesliga sind dem Vernehmen nach auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen am Juwel dran. Zudem sind auch zahlreiche ausländische Klubs längst aufmerksam geworden.

Ausstiegsklausel

Im Mai nächsten Jahres wandelt sich Ouédraogos Fördervertrag auf Schalke mit erreichter Volljährigkeit in einen bis 2027 gültigen Profivertrag um. Besonders interessant: Ab dem darauffolgenden Sommer greift eine Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen Euro. S04 versucht aktuell, diesen Passus nach oben zu korrigieren.