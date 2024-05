Bayerns Favoriten-Duo: Eine Trainer-Option vom Tisch?

Noch immer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger des im Sommer voraussichtlich ausscheidenden Thomas Tuchel nicht fündig geworden. „Wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich im April fertig sein wollen. Jetzt sind wir Mitte Mai und das ärgert uns natürlich auch, dass es noch nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem gestrigen 2:0-Sieg der Münchner über den VfL Wolfsburg.

Welche Kandidaten sich an der Säbener Straße noch im Rennen befinden, wollte der neue Klubboss nicht verraten. Zuletzt kristallisierten sich aber Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) sowie Hansi Flick als Favoriten heraus. Allerdings scheint eine Spur nicht mehr allzu heiß zu sein.

Denn nach Informationen von ‚Sport1‘ ist eine Rückkehr des ehemaligen Bundestrainers zum FCB nicht wahrscheinlich. Die Option sei so gut wie vom Tisch. Der ‚kicker‘ berichtet ergänzend von Bedenken in der Vereinsführung bezüglich Flick. Diese werden auf die enttäuschende Zeit beim DFB zurückgeführt.

Bayern in der Sackgasse?

Bleibt also De Zerbi, den Eberl gerne als neuen starken Mann installieren würde. Doch der italienische Erfolgscoach stellte eigentlich bereits klar, dass ein Tapetenwechsel aktuell nicht zur Disposition steht. Kommt es also doch zur Rolle rückwärts in der Causa Tuchel?

Der deutsche Übungsleiter wurde beim gestrigen letzten Heimspiel der Saison im Vergleich zu den Spielern Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting jedenfalls nicht offiziell verabschiedet. Womöglich wollen sich die Verantwortlichen dadurch eine Hintertür für den Fall der Fälle offenlassen.