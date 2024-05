Teroddes Zukunft liegt im Fußball

Simon Terodde möchte dem Fußball auch nach seinem Karriereende im Sommer erhalten bleiben. Dem ‚kicker‘ verrät der 36-jährige Kapitän des FC Schalke 04, warum es der richtige Schritt ist, seine Laufbahn nach dieser Saison zu beenden: „Der Entschluss ist schon etwas länger gereift. Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und ich bin stolz darauf, dass ich fit und vor allem gesund aufhören kann, ohne Knie- oder Sprunggelenkprobleme.“

Trotz der schon länger bestehenden Entscheidung sei ihm das abschließende Heimspiel gegen Hansa Rostock (2:1) nicht leichtgefallen: „Ich hatte großen Respekt vor diesem Tag, insbesondere mit Blick auf die Verabschiedung vor dem Anpfiff. Ich habe schon gemerkt, vor allem in der Kabine, dass mein Fokus aufgrund der ganzen Emotionalität ein bisschen verloren ging.“ Dennoch schaut der beste Zweitligatorjäger der Geschichte (177 Treffer) mit Vorfreude in die Zukunft. „Ich freue mich auf die Zeit nach meiner aktiven Karriere. Ich habe schulpflichtige Kinder, jetzt stehen erst einmal Sommerferien an. Ich werde dem Fußball aber definitiv verbunden bleiben“, so Terodde.