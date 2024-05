Goretzka redet über EM-Traum

Leon Goretzka hofft auf eine Last Minute-Nominierung für die Europameisterschaft. Wie der 29-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ verrät, hat er seinen EM-Wunsch noch lange nicht ausgeträumt: „Ich werde abwarten, was Julian entscheidet. Ich habe in den letzten Monaten alles in meiner Macht stehende versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Am Ende entscheidet jetzt der Bundestrainer. Ich habe schon gesagt, dass ich immer bereit bin, ein Gespräch zu führen. Ich lasse mein Handy immer an. Bis jetzt hat es noch kein Gespräch gegeben. Ich hoffe, dass es das noch gibt. Es ist mein großes Ziel und mein großer Traum, eine EM im eigenen Land zu spielen.“ Bei den Testspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) im März stand Goretzka nicht im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Auch beim FC Bayern München musste sich der zentrale Mittelfeldspieler immer mal wieder mit der Reservistenrolle begnügen. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (1:2) musste er über die vollen 90 Minuten zuschauen. „Klar war das extrem schwierig für mich, aber das gilt es zu akzeptieren. Es war unglücklich mit den vielen Verletzten, sonst war es schon geplant, dass ich nochmal reinkomme. Es ist doof, wenn man in so einem Spiel dem Team nicht helfen kann“, hadert Goretzka.