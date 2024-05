Rode liebäugelt mit Eintracht-Job

Für Sebastian Rode kommt eine zukünftige Anstellung bei Eintracht Frankfurt durchaus in Frage. Im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät der defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt: „Ich mache mir keinen Druck. Ich freue mich, dass der Klub mir diese Tür öffnen möchte. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, in Zukunft bei der Eintracht zu arbeiten.“

Denkbar sei, dass der 33-jährige Kapitän als Jugendtrainer einsteigt. „Mal sehen“, antwortet Rode auf besagte Frage, äußert aber auch Bedenken. Schließlich gerate man „als Jugendtrainer wieder in ein Hamsterrad, das ist nicht der familienfreundlichste Job“, so der frühere deutsche U-Nationalspieler.