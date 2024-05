Wolfsburg: Pejcinovic fällt lange aus

Dzenan Pejcinovic fällt mit einem Mittelfußbruch einige Wochen aus. Wie der VfL Wolfsburg mitteilt, zog sich der Youngster die Verletzung im Spiel gegen den FC Bayern München (0:2) zu. Dort hatte sich der 19-Jährige in der Schlussphase der Partie kurz nach seiner Einwechslung ohne Fremdeinwirkung den Fuß vertreten und musste den Platz wieder verlassen.

Der junge Stürmer soll noch in der laufenden Woche in München operiert werden. Pejcinovic hatte seine Laufbahn beim FC Bayern München begonnen und war nach einer Zwischenstation beim FC Augsburg 2022 zu den Wölfen gewechselt. In dieser Saison absolvierte er vier Kurzeinsätze in der Bundesliga.