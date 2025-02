M’gladbach: Virkus äußert sich zu Wintertransfers

Borussia Mönchengladbach wird voraussichtlich auch in den letzten Zügen des Transferfensters nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Roland Virkus gegenüber der ‚Bild‘: „Nein, es ist so, dass wir dem Kader vertrauen. So wie er dann auch ist. Wir haben immer gesagt, dann müssen die Jungs, die in der zweiten Linie sind, sich auch beweisen. Und das haben sie in Stuttgart gut gemacht. Und deswegen, die verletzten Spieler kommen ja auch wieder. Dann hast du ja auf einmal zwei Spieler noch obendrauf und blockierst so sehr wahrscheinlich dann Entwicklungen von anderen Spielern. Diese Not- und Panikdinge, die machen wir nicht.“

Aktuell müssen die Fohlen verletzungsbedingt auf Rocco Reitz (22/OP am großen Zeh), Franck Honorat (28/Haarriss am Außenfuß) und Alassane Plea (31/muskuläre Probleme) verzichten. Während Honorat dem Boulevardblatt zufolge noch etwa drei Wochen ausfällt, wird Plea früher zurückerwartet. Über Reitz sagt Virkus: „Gegen Frankfurt am nächsten Wochenende ist er definitiv raus. Und sehr wahrscheinlich auch noch das nächste Spiel bei Union Berlin. Aber wie lange jetzt genau, das ist spekulativ.“