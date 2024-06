Köln stellt Selke frei: Poker wird zur Posse

Stand jetzt ist Davie Selke ab dem 1. Juli kein Spieler des 1. FC Köln mehr. Der Vertrag des Mittelstürmers hat in der zweiten Liga keine Gültigkeit. Beide Seiten feilschen um eine entsprechende Anpassung des Schriftstücks. Das Problem: Es geht nicht nur um Gültigkeit, sondern auch um Geld. Und daran hapert es.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kölner ‚Express‘ berichtet am heutigen Freitag, dass das vom FC vorgelegte Vertragsangebot mittlerweile abgelaufen ist. Das Selke-Lager, offenkundig mit einer deutlich abweichenden Gehaltsvorstellung, ließ es verstreichen. Doch damit nicht genug: Weil die Kölner Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Christian Keller ein Bekenntnis zum Klub vermissen, wurde Selke vorerst freigestellt.

Lese-Tipp

Köln: Waldschmidt-Deal wird zum Coup

Der 29-Jährige, dem lukrative Offerten aus Saudi-Arabien, Südkorea und Zypern vorliegen sollen, nimmt daher nicht an den Leistungstests am heutigen Freitag und wohl auch nicht am ersten Training der Sommervorbereitung am kommenden Montag teil. Die Situation ist verfahren. Ob Selke einlenkt und sich nachträglich doch noch mit den Domstädtern einigen kann?