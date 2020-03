Lazio: Luis Alberto will verlängern

Luis Alberto fühlt sich bei Lazio Rom sichtlich wohl. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt Alvaro Torres, der Agent des 27-Jährigen: „Letztes Jahr war er einer der besten Spieler der Serie A und dieses Jahr ist er der Beste der italienischen Liga. Wir sind im Einklang mit Lazio Rom. Wir sprechen häufig, um uns über eine Vertragsverlängerung zu einigen.“

Luis Alberto war 2016 für überschaubare vier Millionen Euro vom FC Liverpool in die italienische Hauptstadt gewechselt. Insbesondere in der laufenden Spielzeit zählt Luis Alberto zu den Leistungsträgern. Nach bislang 30 Einsätzen für die Biancocelesti stehen für den offensiven Mittelfeldspieler 19 Scorerpunkte zu Buche (fünf Tore und 14 Vorlagen). Sein derzeitiger Vertrag in der Ewigen Stadt ist bis 2022 datiert.