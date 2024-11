Gladbach-Duo: Winterabschied per Leihe?

Bei Borussia Mönchengladbach denkt man darüber nach, zwei Spielern mithilfe von Rückrundenleihen zu mehr Spielzeit zu verhelfen. Wie ‚Sky‘ berichtet, handelt es sich dabei um Mittelstürmer Grant-Leon Ranos (21) sowie Jan Olschowsky (23), der im Tor der Fohlen nur die Nummer drei ist. Während Ranos immerhin sporadische Einsätze in der Regionalliga erhält (drei Treffer in drei Spielen), hat Olschowsky diese Saison noch gar keine Partie bestritten.

Bei beiden will Gladbach eine Leihe ermöglichen, die aber keine Kaufoption beinhalten soll. Der Bundesligist sieht sowohl in Ranos als auch in Olschowsky (beide Vertrag bis 2027) Verstärkungen für die Zukunft. Die Borussia sondiert nun den Markt nach möglichen Abnehmern.