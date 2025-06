Werder verlängert mit Backhaus

Werder Bremen hat den Vertrag mit Mio Backhaus (21) vorzeitig verlängert. Über die exakte Laufzeit macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Zuletzt kursierten sowohl um Backhaus – womöglich per Leihe – als auch um Stammtorhüter Michael Zetterer (29) Abschiedsgerüchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder-Manager Peter Niemeyer sagt: „Mio ist ein großes Torwarttalent, dem wir den Sprung in die Bundesliga in jedem Fall zutrauen. Wir sind sehr zufrieden mit Mios Leistungen, aber auch mit der grundsätzlichen Qualität in unserem Torwartteam und planen mit der aktuellen Konstellation für die neue Saison.“ Backhaus durchläuft seit der U15 sämtliche Auswahlteams des DFB, im Werder-Trikot ist er noch ohne Profieinsatz.