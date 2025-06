Neue Rolle: Leipzig holt Wagner an Bord

David Wagner hat eine neue Aufgabe gefunden, er schließt sich RB Leipzig an. Wie die Sachsen mitteilen, tritt der 53-Jährige zum 1. Juli den Posten als Leiter Nachwuchs an. Der frühere Schalke-Coach folgt bei RB auf den ebenfalls ehemaligen Schalke-Trainer Manuel Baum, der Ende Juni nach zwei Jahren seine Tätigkeit im Leipziger Nachwuchs niederlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wagner, der bis Sommer 2024 Norwich City als Cheftrainer betreute, sagt über seine neue Rolle: „Die Arbeit mit jungen Talenten liegt mir besonders am Herzen. Meine Trainerstationen in Deutschland und im Ausland haben mir wertvolle Erfahrungen vermittelt, die ich gezielt in die Nachwuchsarbeit einbringen kann. Ich freue mich sehr, dies nun bei RB Leipzig und in dieser neuen Rolle tun zu dürfen. Der Klub ist für seine Arbeit mit jungen Spielern international bekannt und respektiert, diesem Ruf möchte auch ich gerecht werden.“