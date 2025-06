Milan nimmt Doué-Bruder ins Visier

Der AC Mailand könnte auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger fündig geworden sein. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigen sich die Rossoneri mit Guéla Doué (22). Der ältere Bruder von PSG-Shootingstar Desiré Doué (20), der vor zwei Wochen im Champions League-Finale gegen Inter Mailand (5:0) mit zwei Toren und einer Vorlage glänzte, spielt aktuell bei Racing Straßburg und steht dort noch bis 2029 unter Vertrag.

Der fünfmalige ivorische Nationalspieler hatte Jugendklub Stade Rennes wie sein Bruder im vergangenen Sommer verlassen und war für rund sechs Millionen Euro nach Straßburg gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit war der auch als Innenverteidiger einsetzbare Defensivakteur gesetzt und absolvierte 34 Pflichtspiele. In der italienischen Modestadt könnte der 1,87 Meter große Rechtsfuß Leihgabe Kyle Walker (35) ersetzen, der in Mailand keine Zukunft hat und vorerst zu Manchester City zurückkehrt.