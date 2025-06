Barça: Fati-Transfer wackelt

Die AS Monaco muss im Poker um Ansu Fati (22) noch einmal nachbessern. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der FC Barcelona das erste Angebot des Ligue 1-Klubs abgelehnt. Monaco offerierte eine Leihe und die Übernahme eines geringen Gehaltsanteils. Barça will Fati lieber verkaufen, das Gehalt einsparen, zudem aber auch per Klausel den Zugriff für die Zukunft behalten.

Ob die Monegassen nachlegen werden, ist noch offen. In Barcelona steht Fati bis 2027 unter Vertrag, spielt allerdings keine Rolle mehr. Nur rund 300 Einsatzminuten sammelte der Offensivspieler wettbewerbsübergreifend in der abgelaufenen Saison.