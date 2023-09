BVB: Neue Details zur Füllkrug-Verletzung

Die Verletzung von Niclas Füllkrug (30) ist offenbar doch etwas schwerer als angenommen. Die Sehnenreizung im Oberschenkel, wegen der der Mittelstürmer nun von der Nationalmannschaft abgereist ist, wurde laut ‚Bild‘ schon im Medizincheck für den Transfer von Werder Bremen zu Borussia Dortmund festgestellt. Ein langfristiger Ausfall wurde allerdings nicht befürchtet.

Die Beschwerden stellen sich jetzt aber doch als recht hartnäckig heraus. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Niclas am Wochenende spielen kann“, so die Einschätzung von Interims-Bundestrainer Rudi Völler, während in Dortmund die Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg weiterlebt.