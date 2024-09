Drei neue Stars: Die irrwitzige Real-Wunschelf für 2025

Unglaubliche sechsmal gewann Real Madrid in den vergangen zehn Jahren die Champions League. Auch in Zukunft scheint der sportliche Erfolg der Galaktischen mit der Ankunft von Kylian Mbappé (25) sowie langfristiger Verträge aller Leistungsträger gesichert. Einige wenige Lücken im Kader will man dann noch im kommenden Sommer angehen.

Mit einem Jahr Verspätung soll Europameister Rodri (28) bei den Königlichen als Nachfolger von Toni Kroos anheuern. Jüngst sickerte durch, dass Real den spanischen Taktgeber, der seit Jahren als Herzstück von Manchester City fungiert, unbedingt an Bord holen möchte. Kostengünstig wäre eine Verpflichtung des Sechsers angesichts seines noch bis 2027 datierten Vertrags allerdings nicht. Ausgebildet wurde Rodri bei Stadtrivale Atlético.

Real arbeitet an der nächsten Verlängerung

Zwei ablösefreie Außenverteidiger?

Darüber hinaus ist es ein offenes Geheimnis, dass das spanische Schwergewicht seit geraumer Zeit um die Unterschrift von Linksverteidiger Alphonso Davies (23) buhlt. Nachdem sich in diesem Sommer mit dem FC Bayern nicht auf eine Ablöse geeinigt werden konnte, sind Verhandlungen Stand jetzt im kommenden Jahr obsolet: Kürzlich ist der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft in sein letztes Vertragsjahr an der Säbener Straße gegangen.

Gleiches gilt für Trent Alexander-Arnold (25), der ähnlich wie Davies in den vergangenen Spielzeiten an Hype verloren hat, aber zweifelsohne immer noch zu den besten Spielern auf seiner Position gehört. Im Santiago Bernabéu könnte der rechte Außenverteidiger auf Vereinslegende Dani Carvajal folgen, der kommendes Jahr 33 Jahre alt wird. Der FC Liverpool wird jedoch nichts unversucht lassen, den auslaufenden Vertrag des englischen Eigengewächses zu verlängern.

Die Zukunft des erfolgreichsten Klubs aller Zeiten ist einmal mehr gesichert. Top-Talente à la Endrick (18) oder Arda Güler (19) werden sukzessive an das galaktische Niveau herangeführt. Zudem finden sich Namen wie David Alaba (32), Aurélien Tchouaméni (24), Eduardo Camavinga (21) oder Brahim Diaz (25) im Kader wieder – Startelfkandidaten in jeder anderen Mannschaft der Welt.

Die Real-Wunschelf