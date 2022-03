Bern feuert Wagner

Der BSC Young Boys trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer David Wagner. Sportchef Christoph Spycher erklärt, man sei nach einer Analyse der sportlichen Situation „auch im Gespräch mit David Wagner gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der 0:1-Niederlage gegen den Servette FC am Dienstag kamen die Berner gegen den FC Luzern am Samstag nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Der Tabellenzweite und Meister der vergangenen vier Spielzeiten hat auf Spitzenreiter FC Zürich nun 15 Punkte Rückstand. Wagner, der im Sommer bei den Young Boys übernommen hatte, sagt: „Ich habe Verständnis dafür, dass die Sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will. […] Leider sind die Resultate und die Leistungen in der Meisterschaft nicht so ausgefallen, dass wir unsere eigenen Ansprüche erfüllt hätten.“ Wer Wagners langfristiger Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Der bisherige Assistenztrainer Matteo Vanetta übernimmt interimsweise bis Saisonende.