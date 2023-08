Köln: Gerüchte um neuen Linksverteidiger

Der 1. FC Köln zeigt offenbar Interesse an einem marokkanischen Nationalspieler. Der belgische Journalist Sacha Tavolieri bringt den Linksverteidiger Yahia Attiyat Allah mit den Rheinländern sowie Standard Lüttich in Verbindung. Der 28-Jährige ist zurzeit für den Wydad AC in der marokkanischen ersten Liga aktiv.

Beim WM-Märchen seines Heimatlands, das bis ins Halbfinale vorstoßen konnte, spielte Attiyat Allah eine wichtige Rolle. In sechs von sieben Spielen stand er auf dem Platz – zweimal von Beginn an.

In Köln könnte sich auf der Linksverteidiger-Position eine Vakanz auftun, da Kristian Pedersen (28) mit einem Abschied in Verbindung gebracht wird, zudem hat Jonas Hector (33) seine Karriere beendet. Neuzugang Leart Paqarada (28) ist nach aktuellem Stand quasi konkurrenzlos.