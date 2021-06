Scherning übernimmt in Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie die Niedersachsen mitteilen, übernimmt Daniel Scherning das Ruder an der Seitenlinie. Der 37-Jährige hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Zuletzt assistierte er Steffen Baumgart beim SC Paderborn. Die Lila-Weißen peilen nach dem Abstieg in die 3. Liga die sofortige Rückkehr in die Zweitklassigkeit an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben in den letzten Wochen und Monaten personell sowohl für die 2. Bundesliga als auch die 3. Liga geplant. Daniel Scherning stand aufgrund seines sehr klaren Profils dabei bereits seit längerer Zeit im Fokus unserer Überlegungen für die Besetzung der Position des Cheftrainers. Die Gespräche mit ihm in den letzten Tagen haben unseren Eindruck verstärkt, dass Daniel Scherning mit seiner emotionalen Art und seiner Idee von aggressivem, erfolgsorientiertem Offensivfußball der richtige Mann für den VfL ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, die unmittelbar losgeht“, sagt Geschäftsführer Dr. Michael Welling.