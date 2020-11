FCN: Köpke erleidet Kreuzbandriss

Für Pascal Köpke ist die aktuelle Saison wohl vorzeitig beendet. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, hat der 25-jährige Angreifer in der Partie gegen den VfL Osnabrück (4:1) am Montag einen Kreuzbandriss erlitten. Köpke wird dem Zweitligisten mehrere Monate fehlen und am morgigen Mittwoch operiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

FCN-Trainer Robert Klauß sagt: „Die Schwere der Verletzung ist unglaublich bitter für Pascal. Er war gerade in der Verfassung, die wir uns von ihm erhofft hatten. Wir werden ihn als Mannschaft versuchen aufzufangen.“ Köpke war im August von Hertha BSC nach Nürnberg gewechselt und erzielte seitdem zwei Tore.