Oberlin erläutert Bayern-Wechsel

Dimitri Oberlin musste nicht lange zögern, als der FC Bayern im Januar bei ihm anklopfte. „Das war eine sehr einfache Entscheidung. Ich musste nicht lange überlegen, als ich die Möglichkeit bekommen habe, zu diesem großen Verein und in diese schöne Stadt zu kommen“, schildert der 23-jährige Stürmer im Interview mit der Vereinswebsite. In München ist Oberlin für die zweite Mannschaft eingeplant, die in der dritten Liga antritt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf dem Papier ein Rückschritt für den Schweizer, der mit dem FC Basel bereits in der Champions League spielte und 2018 für sein Heimatland sein bislang einziges Länderspiel absolvierte. Doch Oberlin betont: „Als ich vom Interesse gehört habe, konnte ich es am Anfang gar nicht glauben. Es ist ein Traum, bei Bayern zu spielen. Ich bin stolz darauf, jetzt dieses Trikot zu tragen. [...] Ich bin auch Bayern-Fan und habe schon immer verfolgt, wie hier gearbeitet wird. Das ist einfach ein cooler Klub.“