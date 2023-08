Pfeiffer kehrt nach Darmstadt zurück

Darmstadt 98 verstärkt sich mit einem alten Bekannten. Wie der Bundesliga-Aufsteiger bekanntgibt, wechselt Stürmer Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart leihweise an das Böllenfalltor zurück. Dort wird der 26-Jährige die kommende Saison verbringen. Zu einer möglichen Kaufoption macht Darmstadt keine Angaben. Bereits zwischen 2021 und 2022 lief der Rechtsfuß für die Hessen auf.

Pfeiffer sagt zu seinem Comeback: „Nach meinem wunderschönen Jahr in Darmstadt habe ich die Lilien in der vergangenen Saison natürlich weiterhin genau verfolgt und mich sehr über den Aufstieg gefreut. Ich hatte auch immer Kontakt zu vielen Leuten im Verein und freue mich nun sehr, ab sofort wieder die Lilie auf der Brust zu tragen. Auf uns wartet mit der Bundesliga eine riesige Herausforderung, aber ich habe selbst schon miterlebt, dass man in Darmstadt als Team viel erreichen kann.“

Auch Lilien-Coach Torsten Lieberknecht freut sich über den Rückkehrer: „Luca kennt den Großteil der Mannschaft und weiß genau, wie der SV 98 als Verein tickt. Er wird entsprechend keine große Anlaufzeit benötigen und ich bin sehr froh, ihn künftig wieder als meinen Spieler bezeichnen zu dürfen. Luca hat schon bewiesen, wie viele Facetten er in seinem Spiel vereint. Ich bin mir sicher, dass er mit seiner Spielweise unserer Mannschaft auch in der Bundesliga weiterhelfen kann.“