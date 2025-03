Bayern-Leihgabe: Zaragoza spricht über seine Zukunft

Bayern Münchens Leihgabe Bryan Zaragoza hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Gegenüber ‚LaLiga World‘ lässt der 23-Jährige verlauten, dass sich sein zukünftiger Arbeitgeber erst im Sommer herauskristallisieren wird: „Gott wird nächste Saison entscheiden, was passiert. Es wäre etwas Besonderes, mich für Europa zu qualifizieren und dort zu spielen.“ Bei Leihklub CA Osasuna ist der Flügelspieler Stammspieler und möchte mit dem Klub zum Saisonendspurt auch rechnerisch den Klassenerhalt in Spaniens höchster Spielklasse sichern.

Die Leihe zum La Liga-Klub hat dem Spanier frischen Schwung verliehen: „Osasuna hat mir die Chance gegeben, wieder Bryan zu sein. Ich möchte jetzt Spaß haben und die Saison bestmöglich beenden.“ Mit seinen guten Leistungen in der Hinrunde verdiente sich der Rechtsfuß nach einem Jahr Abstinenz die Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft. Da Osasuna keine Kaufoption für Zaragoza besitzt, müssten die Verantwortlichen aus Pamplona mit den Bayern eine Ablösesumme aushandeln. Zaragozas Vertrag in München ist noch bis 2029 gültig.