Sommer lässt Schweiz-Zukunft offen

Nach der 1:6-Niederlage gegen Portugal hat Torhüter Yann Sommer seine Zukunft in der Schweizer Nationalmannschaft offengelassen. Angesprochen darauf, ob das Achtelfinal-Debakel ihn zu einem Rücktritt bewegen könnte, sagte der 33-Jährige: „Das kann ich nicht sagen, so kurz nach dem Spiel. Keine Ahnung. Ich habe viel Energie in dieses Turnier gesteckt“, führte der Gladbach-Schlussmann weiter aus, „jetzt werde ich ein paar Tage brauchen, um alles zu verarbeiten. Dann schauen wir weiter.“

Sommer machte bei einigen Gegentoren keine gute Figur und musste dementsprechend häufig hinter sich greifen. Der Rechtsfuß erholte sich quasi mit Turnierstart von einer Sprunggelenksverletzung und erhielt den Vorzug vor dem formstarken Gregor Kobel. Ob er bei der Europameisterschaft 2024 noch den Kasten der Nati hüten darf, bleibt ungewiss. Sommer wäre dann bereits 36 Jahre alt.

