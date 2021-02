Beierlorzer: Köln-Rauswurf kam zu früh

Achim Beierlorzer hätte sich gerne noch etwas länger an der Aufgabe 1. FC Köln versucht. „Es wäre schön gewesen, wenn man mir in Köln mehr Zeit gegeben hätte, um die Mannschaft zu entwickeln“, resümiert der 53-Jährige im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘, „13 Spiele waren für mich gefühlt zu kurz. Durch das Aus von Armin Veh (damals Sportvorstand, Anm. d. Red.) wurde mir in gewisser Hinsicht der Rückhalt genommen.“

So musste Beierlorzer im November 2019 nach nur gut vier Monaten schon wieder die Koffer packen. Seit seinem Rauswurf bei Mainz 05 im November 2020 ist der Franke vereinslos und heute bereit für eine neue Aufgabe. Das Ausland reize ihn sehr, aber auch eine Rückkehr in die zweite Liga sei denkbar.