Müller beendet DFB-Laufbahn

Nach Toni Kroos (34) verliert die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Routinier. Nach zwei Kurzeinsätzen bei der diesjährigen Europameisterschaft gibt Thomas Müller sein Ende beim DFB bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal richtet sich der 34-jährige Angreifer des FC Bayern mit emotionalen Worten an die Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel in der deutschen Nationalmannschaft absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen“, leitet der Weltmeister von 2014 seine Abschiedsworte ein, „großartige Siege und bittere Niederladen, manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen.“

Lese-Tipp

Verwirrende Klausel: Darum sagte Rangnick den Bayern ab

„Ich durfte an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilnehmen“, zählt Müller unter anderem auf, „es hat mich immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen. Danke für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Debüt gab Müller beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien (0:1) am 3. März 2010. Es sollten noch zahlreiche weitere folgen. Mit 131 absolvierten Länderspielen liegt der Bayern-Profi hinter Lothar Matthäus (150) und Miroslav Klose (137) auf Platz drei der Rekordspieler des DFB. Die Liste der besten Torschützen schließt Müller auf Platz sieben ab.