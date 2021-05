Thrombosen im Bein: Klose sagt Interessenten ab

Miroslav Klose (42) muss den Beginn seiner Laufbahn als Cheftrainer verschieben. Wie der WM-Rekordtorschütze dem ‚kicker‘ verrät, haben sich in seinem Bein zwei Thrombosen gebildet, die ihn bei der Arbeit stark beeinträchtigen. „Mir wurde in den folgenden Tagen klar, dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifußball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später“, so Klose.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Job als Co-Trainer beim FC Bayern hat der einstige Mittelstürmer mittlerweile quittiert. Mit Hansi Flick zum DFB zu wechseln, kam für Klose nicht infrage, da er sich „als Cheftrainer einbringen“ will. Zuletzt war der Weltmeister von 2014 bei Fortuna Düsseldorf gehandelt worden. Aufgrund der Trombosen habe Klose aber „allen Interessenten abgesagt“. Nach seiner Genesung soll seine Cheftrainer-Laufbahn dann so richtig losgehen.