Leicester verlängert mit Klublegende Vardy

Jamie Vardy bleibt Leicester City weiterhin treu. Wie die Foxes vermelden, hat der 37-jährige Angreifer seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit geht der Routinier ab Sommer in seiner 13. Saison für Leicester noch einmal in der Premier League auf Torejagd. Den Meister von 2016 schoss Vardy mit 18 Toren in 35 Spielen zum direkten Wiederaufstieg.

Über seine Unterschrift sagt das Kluburgestein: „Die Zahlen, die ich in der letzten Saison erreicht habe, freuen mich sehr, aber es gibt noch mehr zu tun. Ich passe auf mich auf. Ich habe immer gesagt, dass das Alter nur eine Zahl ist. Meine Beine fühlen sich gut an, deshalb mache ich so lange weiter, bis meine Beine sagen: ‚Das war’s, das Spiel ist aus.‘ Es wird der Tag kommen, an dem das passiert, aber das ist nicht jetzt.“