Nach 13 Jahren: Vardy verlässt Leicester

In einem emotionalen Statement hat Jamie Vardy seinen Abschied von Leicester City verkündet. Zum Saisonende wird der Torjäger der Foxes nach 13 Jahren im Verein weiterziehen. Von einem Karriereende ist nicht die Rede, dementsprechend ist davon auszugehen, dass der 38-Jährige seine Laufbahn andernorts fortsetzt. In 496 Pflichtspielen erzielte Vardy 198 Tore für Leicester. 2020 wurde er Torschützenkönig der Premier League, 2016 gewann er mit dem Klub überraschend die Meisterschaft. In dieser Saison steht der Abstieg aus der Premier League bereits fest.

Leicester verabschiedet seinen „besten Spieler aller Zeiten“ im großen Stil über alle Social Media-Kanäle und die Website. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Vorstandsvorsitzender des LCFC, schwärmt: „Jamie ist einzigartig. Er ist ein besonderer Spieler und ein noch besondererer Mensch. Er hat einen Platz im Herzen aller, die mit Leicester City verbunden sind, und er hat meinen tiefsten Respekt und meine Zuneigung. Ich bin ihm unendlich dankbar für alles, was er diesem Fußballverein gegeben hat.“