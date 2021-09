Flicks DFB-Debüt: Musiala & Sané starten

Am heutigen Donnerstagabend wird erstmals seit dem 16. August 2006 ein anderer Bundestrainer als Joachim Löw an der Seitenlinie stehen. Mit dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein wartet eine leichte Bewährungsprobe auf Hansi Flick.

Der ehemalige Bayern-Trainer geht die Aufgabe gegen den absoluten Underdog größtenteils mit bekanntem Personal an. Jamal Musiala (18) steht in seinem sechsten Länderspiel erstmals in der Startelf. U21-Europameister Ridle Baku (23) vom VfL Wolfsburg darf sich ebenfalls von Anfang an beweisen. Überraschend in der Startelf findet sich Thilo Kehrer von Paris St. Germain wieder.

So spielt Deutschland