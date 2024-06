Palhinha: „Beide Klubs wissen Bescheid“

João Palhinha hat Stellung zu den Gerüchten um seinen bevorstehenden Transfer vom FC Fulham zum FC Bayern bezogen. Auf einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft sagte der Sechser: „Im Moment konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft und darauf, für mein Land Geschichte zu schreiben. Was meine Zukunft angeht, kann ich sagen, dass beide Vereine wissen, wo ich in einem Monat sein möchte. Was passieren muss, wird passieren.“

Palhinha lässt also wenig Zweifel daran, dass er seine Zukunft in München sieht. Im Raum steht ein Ablöse-Angebot über rund 45 Millionen Euro. Bislang fällt die Reaktion von Fulham negativ aus, aber der Transfermarkt dauert noch rund zwei Monate. Eine späte Entscheidung wollen die Bayern jedoch in Erinnerung an den vergangenen Sommer unbedingt vermeiden.