VfB diskutiert Matarazzo-Alternativen

Beim VfB Stuttgart trifft man offenbar Vorkehrungen für einen möglichen Trainerwechsel. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird bereits über mögliche Alternativen zu Pellegrino Matarazzo diskutiert. Die seit Sommer vereinslosen Adi Hütter (zuletzt M’gladbach) und Sebastian Hoeneß (zuletzt Hoffenheim) seien ein Thema in Stuttgart.

Konkrete Schritte hat der VfB noch nicht eingeleitet. Laut dem ‚kicker‘ könnte es für Matarazzo allerdings eng werden, sollten die nächsten beiden Ligaspiele gegen Union Berlin und den VfL Bochum, beide vor heimischer Kulisse, in den Sand gesetzt werden. Die Schwaben sind in dieser Saison noch ohne Sieg, stehen mit fünf Zählern auf Relegationsplatz 16.

Sportdirektor Sven Mislintat stellte sich kürzlich noch hinter Matarazzo, sagte nach der 2:3-Pleite in Wolfsburg: „Es ist immer ganz wichtig, in der Sache und in der Analyse zu bleiben und sich damit zu beschäftigen, was wir gut und schlecht gemacht haben in dem Spiel, wie auch im bisherigen Saisonverlauf. Von daher: Der Trainer ist nicht Teil der Analyse.“ Ob das so bleibt, werden die kommenden Spiele zeigen.