Wolfsburg scoutet international: Zwei Neue im Sommer?

Die Spieler des VfL Wolfsburg können sich im Sommer wohl auf neue Gesichter in der Kabine freuen. Die Verantwortlichen der Niedersachsen schauen sich derzeit umtriebig nach möglichen Verstärkungen um. Dabei schweift der Blick von Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach Brasilien und in die Türkei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ berichtet, haben die Niedersachsen das Scouting des Brasilianers Arthur intensiviert. Der 19-jährige Rechtsverteidiger von América-MG wurde bereits vor mehreren Wochen mit den Wölfen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus sollen sich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach mit dem U20-Nationalspieler beschäftigen.

Lese-Tipp

Trotz Eintracht-Medizincheck: Bundesliga-Duo hofft auf Marmoush

Doch nicht nur auf der defensiven Außenbahn sieht man in Wolfsburg Bedarf für das Transferfenster im Sommer. Anastasios Bakasetas von Trabzonspor scheint ebenfalls eine Rolle in den Planungen des VfL zu spielen. Der 29-jährige Spielmacher steht beim amtierenden türkischen Meister noch bis 2024 unter Vertrag. Dem Portal ‚transfergeeks.gr‘ zufolge arbeiten die Wolfsburger an der Verpflichtung des 53-fachen griechischen Nationalspielers. Ein Angebot über sechs Millionen Euro soll vorbereitet werden, heißt es weiter.