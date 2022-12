Lewandowski begründet Bayern-Abschied

18 Tore in den ersten 19 Spielen – seinen persönlichen Start beim FC Barcelona hätte Robert Lewandowski sich kaum schöner ausmalen können. Getrübt wird das Gesamtbild vom Champions League-Aus in der Gruppenphase und der nun anstehenden Drei-Spiele-Sperre aufgrund einer Schiedsrichter-Beleidigung.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die ersten drei oder vier Monate in La Liga sind sehr gut verlaufen und wir sind Tabellenführer“, zieht der ehemalige Bayern-Stürmer in der ‚Sport‘ ein Zwischenfazit, „nur in der Champions League haben wir nicht so gespielt, wie wir es wollten. Wir hatten nach der Länderspielpause viele Verletzungen, fünf oder sechs, und die meisten davon waren Verteidiger. Dadurch haben wir unseren Rhythmus und unsere Form ein wenig verloren.“

Lese-Tipp

Barça: Neuer Vertrag für Alonso

„Mit Bayern alles gewonnen“

Lewandowski meint: „Alles in allem konnten wir nicht mit Inter und Bayern mithalten, aber in La Liga sind wir dabei und wir sollten mit dem, was wir getan haben, zufrieden sein.“ 45 Millionen Euro überwiesen die Katalanen im Sommer nach München. „Ich habe mit Bayern alles gewonnen, aber für mich ist es ein neuer Schritt in meiner Karriere, ein Teil von Barça zu sein“, begründet der 34-Jährige seinen Wechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Zielsetzung des Top-Stürmers ist es, „zu gewinnen, wieder der beste Verein zu sein, mit den besten Spielern, die den besten Fußball spielen. […] Wenn man alles gewonnen hat, muss man neue Sensationen, neue Herausforderungen, neue Erfahrungen finden.“

EM 24 im Visier

Zu seinem Vertragsende im Juni 2026 wäre Lewandowski 37 Jahre alt, zudem besteht die Option zur einjährigen Verlängerung. Er sei „überzeugt“, sein Niveau bis dahin halten zu können, ergänzt der Barça-Profi in der ‚Mundo Deportivo‘: „Als ich 30 oder 32 war, wollte ich noch drei oder vier Jahre auf hohem Niveau spielen. Deshalb tue ich alles, was ich kann, um so lange wie möglich zu leben. Solange ich fit bin und Titel gewinnen will, werde ich hier sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich auch mit der polnischen Nationalmannschaft. Bei der WM in Katar reichte es für das Achtelfinale, wo gegen Frankreich (1:3) Schluss war. Über eine potenzielle Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 sagt Lewandowski: „Das hängt nicht von meinem Körper ab, sondern von den Aspekten rund um den Fußball. Ich weiß, dass ich bereit sein werde, wenn ich dabei sein will, aber es ist zu früh, um das zu entscheiden. Es sind noch dreieinhalb Jahre. Das ist viel, und jetzt konzentriere ich mich auf die nächste Europameisterschaft 2024.“