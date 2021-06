Italien siegt nach großem Kampf | Die Noten

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten erarbeiteten sich die Italiener peu à peu ein deutliches Übergewicht. Gute Chancen durch Nicolò Barella oder auch Ciro Immobile blieben allerdings ungenutzt. Die Österreicher ihrerseits schafften es nicht, für echte Entlastung zu sorgen. Das 0:0 zur Halbzeit war deshalb glücklich aus Sicht des Teams von Franco Foda, das über weite Strecken der ersten 45 Minuten zu tief stand.

Nach dem Pausentee bekamen die Zuschauer dann ein ganz anderes Spiel zu sehen. Österreich agierte offensiver und vor allem mutiger. Eine hervorragende Freistoßchance aus 18 Metern ließ David Alaba allerdings liegen. Pech hatten die Spieler um den künftigen Real-Spieler, als Marko Arnautovics vermeintliches 1:0 aufgrund einer knappen Abseitsposition nachträglich zurückgenommen wurde. Im Anschluss blieb der Außenseiter am Drücker, sodass die favorisierten Italiener fast froh sein konnten, dass es torlos in die Verlängerung ging.

Frühe Führung durch Italien

Die zusätzlichen 30 Minuten begannen dann mit einem Paukenschlag: In der 95. traf Federico Chiesa nach schöner Kombination. Es folgte kurz vor dem Seitenwechsel das 2:0 durch Matteo Pessina. Die Entscheidung? Mitnichten, denn Österreich glaubte weiter ans Viertelfinale. Und als Sasa Kalajdzic nach einer Ecke den Anschluss herstellte, war plötzlich alles wieder drin. Das Happy End aus österreichischer Sicht blieb aber aus. Letztlich zieht Italien nicht unverdient, aber denkbar knapp in die nächste Runde ein.

Torfolge

1:0 Chiesa (95.): Locatelli öffnet mit einem einfachen Pass durch die Linien den Raum, auf halblinks kommt Spinazzola an den Ball und schlägt eine lange Flanke auf Chiesa. Der eingewechselte Angreifer ist relativ ungedeckt, kann das Spielgerät mit dem Kopf aber zunächst nicht kontrollieren. Der heranrauschende Laimer will keinen Elfer riskieren, sodass Chiesa per Halbvolley mit links in die lange Ecke vollenden kann.

2:0 Pessina (105.): Nach einer abgewehrten Ecke kommt Inisgne auf der linken Außenbahn erneut an den Ball. Mit rechts bringt der kleine Dribbler das Leder flach in die Mitte. Dort stochert Acerbi erfolgreich und legt ab auf Pessina. Gegen dessen Abschluss aus sechs Metern ist Österreichs Keeper Bachmann machtlos.

2:1 Kalajdzic (105.): Starke Ecke auf den kurzen Pfosten von Schaub. An der Fünferecke setzt sich Kalajdzic in beeindruckender Manier gegen mehrere Italiener durch. Donnarummas Abwehrversuch findet schon hinter der Torlinie statt.

Die Noten

Italien

Eingewechselt

68‘ Locatelli (3) für Verratti

68‘ Pessina (3) für Barella

84‘ Belotti (3,5) für Immobile

84‘ Chiesa (2,5) für Berardi

108‘ Cristante für Insigne

Österreich

Eingewechselt

90‘ Schöpf (3) für Baumgartner

97‘ Kalajdzic (2,5) für Arnautovic

106‘ Gregoritsch für Schlager

106‘ Schaub für Grillitsch

114‘ Ilsanker für Laimer

114‘ Trimmel für Lainer