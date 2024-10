VfB: Erster Topklub an Leweling dran

Jamie Leweling winkt sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Für den verletzten Jamal Musiala (21/FC Bayern) wurde der Flügelflitzer in Diensten des VfB Stuttgart erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die A-Auswahl nominiert. Die guten Leistungen des 23-Jährigen bleiben auch internationalen Topvereinen nicht verborgen.

Zahlreiche Klubs sollen Leweling ins Visier genommen haben, berichtet ‚Sky‘. Konkret beobachtet demzufolge Manchester United die Situation rund um den dribbelstarken Offensivspieler, beim 5:1-Sieg über Borussia Dortmund sollen Vertreter der Red Devils sogar vor Ort gewesen sein.

An die Schwaben ist Leweling vertraglich bis 2028 gebunden. Entsprechend befindet sich der VfB in einer guten Verhandlungsposition, sollte ein Interessent vorstellig werden. Erst im Sommer holte der Vizemeister den gebürtigen Nürnberger für fünf Millionen Euro fest an Bord, nachdem er in der vorherigen Saison von Union Berlin ausgeliehen war.