VfB war dran: Lazio schnappt sich Tchaouna

Loum Tchaouna verlässt US Salernitana und spielt künftig im hellblauen Trikot von Lazio Rom. Die Römer haben die Verpflichtung des 20-jährigen Franzosen bekanntgegeben und statten den Rechtsaußen mit einem langfristigen Vertrag aus. Die genaue Laufzeit wird nicht kommuniziert.

In der abgelaufenen Spielzeit war Tchaouna einer der wenigen Lichtblicke bei Absteiger Salernitana. In 35 Pflichtspielen erzielte der Offensivspieler sechs Tore und legte vier weitere auf. Das brachte ihn auch beim VfB Stuttgart auf den Radar. Ein Wechsel in die Bundesliga kam letztlich aber nicht zustande.