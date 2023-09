Kamerun-Wende: Onana kehrt zurück

André Onana (27) kehrt in den Kreis der kamerunischen Nationalmannschaft zurück. Vor dem Afrika Cup-Qualifikationsspiel gegen Burundi (12. September) kündigte der Torhüter an, wieder für sein Land aufzulaufen. „Mein Wunsch, mein Land zu repräsentieren, ist seit meiner Jugend ungebrochen, und dieses Streben bleibt ein untrennbarer Teil meiner Identität. Nichts und niemand kann diese Überzeugung erschüttern“, so Onana.

Der Torhüter trat im April eigentlich aus der Nationalmannschaft aus, nachdem er während der Winter-WM in Katar nach Differenzen mit Trainer Rigobert Song suspendiert worden war. Der 34-fache Nationalspieler und Neuzugang von Manchester United betont: „In den letzten Monaten wurde ich mit Prüfungen konfrontiert, die von Ungerechtigkeit und Manipulation geprägt waren. Doch meine unerschütterliche Liebe und Verbundenheit zu meinem Heimatland Kamerun sind ungebrochen.“