Bundesliga-Interesse an Djiku

Alexander Djiku weckt offenbar Interesse in der Bundesliga. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, beschäftigt sich der FSV Mainz 05 mit dem Innenverteidiger von Racing Straßburg. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft Ende des Monats aus.

Konkurrenz erhalten die 05er laut der Tageszeitung von Besiktas, Nottingham Forest und vom OSC Lille. Am heißesten scheint derzeit die Spur in Richtung Nottingham. In Mainz würde der 20-fache ghanaische Nationalspieler auf seine ehemaligen Mitspieler Anthony Caci (25) und Ludovic Ajorque (29) treffen, mit denen er gemeinsam in Straßburg spielte.

