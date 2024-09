Darmstadt: Zwei prominente Kandidaten für die Lieberknecht-Nachfolge

Lediglich einen Punkt holte der SV Darmstadt 98 an den ersten vier Spieltagen der zweiten Liga – viel zu wenig für den Bundesliga-Absteiger. In der Folge zog Torsten Lieberknecht am vergangenen Sonntag die Reißleine und bat nach mehr als drei Jahren um eine Beendigung der Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Suche nach einem potenziellen Nachfolger läuft offenbar auf Hochtouren. Wie der vereinsnahe ‚Lilienblog‘ berichtet, hat der Zweitligist Kontakt zu Thomas Letsch aufgenommen. Eine Tendenz sei jedoch noch nicht zu vernehmen. Bis April stand der 56-Jährige noch beim VfL Bochum an der Seitenlinie, ist seitdem ohne Anstellung und entsprechend ablösefrei auf dem Markt.

Lese-Tipp

„Das treibt mich an“: Younes erläutert Schalke-Wechsel

Gleiches gilt für Florian Kohfeldt, mit dem nach Informationen des ‚kicker‘ ebenfalls Gespräche aufgenommen wurden. Seit seinem Aus bei der KAS Eupen im März sucht der 41-jährige Fußballlehrer nach einer neuen Herausforderung. Der gebürtige Siegener war in der Vergangenheit schon für den SV Werder Bremen sowie den VfL Wolfsburg verantwortlich, würde also ähnlich wie Letsch trotz seines jungen Alters mit reichlich Erfahrung in Darmstadt aufschlagen.