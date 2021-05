Schalke verpflichtet Kaminski

Der FC Schalke 04 bringt den vierten Neuzugang für die anstehende Zweitligasaison unter Dach und Fach. Wie die Knappen mitteilen, kommt der 29-jährige Innenverteidiger Marcin Kaminski ablösefrei vom VfB Stuttgart und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

„Wir freuen uns sehr, mit Marcin Kaminski einen weiteren Ankerspieler für die neue Schalker Mannschaft gefunden zu haben“, sagt Sportvorstand Peter Knäbel, „sportlich überzeugt er durch seine Defensivqualitäten sowie sein variables Aufbauspiel, außerdem bringt Marcin eine große Portion Erfahrung – speziell in Drucksituationen – mit. Er wird eine große Bereicherung für unser Team sein.“

Nach den Transfers von Victor Pálsson (30), Danny Latza (31) und Simon Terodde (33) ist Kaminski bereits der vierte Neuzugang, den Königsblau an Bord holt. Bei den Schwaben kam der polnische Abwehrspieler in der abgelaufenen Bundesligasaison kaum zum Zug (fünf Einsätze). In der Spielzeit 2019/20 verpasste der 1,92 Meter große Linksfuß wegen eines Kreuzbandrisses einen Großteil der Saison.