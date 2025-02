Di María spricht über Saudi-Offerte und Benfica-Rückkehr

Ángel Di María hätte nach seinem Juventus-Aufenthalt in die Wüste nach Saudi-Arabien wechseln können, entschied sich jedoch für eine Rückkehr zu Benfica Lissabon, wo der Durchbruch für seine Weltkarriere begonnen hatte. Gegenüber ‚Infobae‘ verriet der Argentinier, dass er sich trotz lukrativer Angebote aus Saudi-Arabien für Portugal entschieden hat: „Ich hatte viele Angebote mit Zahlen, die ich noch nie in meinem Leben auf Papier gesehen hatte. Und meine Familie und ich sagten: 'Nein, wir gehen nach Lissabon, wir wollen zu Benfica zurückkehren.“

Ein ausschlaggebender Grund für die Rückkehr war Benfica-Präsident Rui Costa, mit dem der 37-Jährige während seines ersten Intermezzos in Lissabon zusammen in einer Mannschaft spielte. „Ich habe mit ihm gespielt, also stehen wir in ständigem Kontakt. Er wollte, dass ich komme, und ich war so aufgeregt, dass ich schließlich wiederkam.“ Auch heute sieht der Weltmeister seine Zukunft nicht im Wüstenstaat: „Wenn dieses Angebot nochmal kommt, ist es meiner Meinung nach vorbei. Ich habe nicht das Verlangen, am Ende meiner Karriere an einen solchen Ort zu gehen.“