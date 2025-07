25 Millionen: Sporting findet Gyökeres-Nachfolger

Luis Suárez tritt bei Sporting Lissabon das Erbe von Topstürmer Viktor Gyökeres (27/FC Arsenal) an. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich der portugiesische Meister und UD Almería über alle Transfermodalitäten einig. Demzufolge fließen 25 Millionen Euro an den spanischen Zweitligisten, der sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent sichert.

Der kolumbianische Nationalspieler (vier Einsätze), der die Erfahrung von 100 La Liga-Spielen mitbringt, wurde in der abgelaufenen Zweitliga-Saison mit 27 Treffern in 41 Spielen Torschützenkönig. In Portugal hofft der 27-Jährige nun auf eine ähnliche Quote.