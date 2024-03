Nach erstem Bayern-Spiel: Eberls Reaktion

Max Eberl hat nach seinem ersten Spiel als Sportvorstand des FC Bayern die Leistung des Teams bewertet. Im Anschluss an das 2:2 beim SC Freiburg am Freitagabend sagte der neue starke Mann: „Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir sind nicht so in die Ordnung gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Zwar lobte Eberl dann, wie das Team das Spiel zwischenzeitlich drehte – bemängelte aber auch die fehlende „Kontrolle“ in der Schlussphase, als Freiburg nach einem Einwurf das recht simple Ausgleichstor erzielte. „Jetzt muss ich das erstmal auf mich wirken lassen“, konstatierte Eberl.