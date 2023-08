Hradecky-Konkurrent: Leverkusen holt Kovar von United

Matej Kovar schließt sich Bayer Leverkusen an. Wie der Bundesligist verkündet, unterschreibt der 23-jährige Torwart einen bis 2027 datierten Vertrag. Dem Vernehmen kassiert Manchester United eine Ablöse von zunächst fünf Millionen Euro, die auf bis zu acht Millionen ansteigen kann. Die Summe zeigt, dass Bayer mit dem Tschechen nicht als klassische Nummer zwei, sondern als Konkurrent für den etatmäßigen Stammkeeper Lukas Hradecky (33) plant.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Matej Kovar ist groß, stark im Eins-gegen-Eins und mit sehr guten fußballerischen Fähigkeiten ausgestattet“, beschreibt Simon Rolfes, Bayer-Geschäftsführer Sport, die Qualitäten des Tschechen, „er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen.“

Lese-Tipp

Diaby-Nachfolger: Geheimtipp für Bayer?

Kovar selbst erklärt: „Michal (Kadlec, Anm. d. Red.) hat mir nicht nur die Bundesliga ans Herz gelegt, sondern ganz besonders Bayer 04 Leverkusen. Er hat mir den Klub in den schillerndsten Farben beschrieben. Ich bin sehr gespannt auf die Qualität dieser Mannschaft. Was ich mir bisher alles angesehen habe, lässt mich mit großer Vorfreude in die kommenden Jahre gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kovar war 2018 aus seiner Heimat in die Jugend von Manchester United gewechselt. Für die Profis der Red Devils kam er nie zum Einsatz, wurde stattdessen mehrfach verliehen. In der Saison 2022/23 war er für Sparta Prag aktiv und zeigte dort starke Leistungen. Dem Vernehmen nach sichert sich United eine Rückkaufoption.