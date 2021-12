Raiola: „Pogba in die Bundesliga nicht möglich“

Paul Pogba (28) hat mehrere Optionen für seinen zukünftigen Karriereweg. Sein Berater Mino Raiola verrät im Interview mit ‚Sport1‘: „Wir haben viele Angebote für ihn, auch für eine Vertragsverlängerung. Wir schauen, was für ihn das Beste ist.“ Pogbas Kontrakt bei Manchester United läuft im Sommer aus. Einen Wechsel in die Bundesliga hält der Star-Agent für „nicht möglich, weil die Mentalität der Deutschen eine andere ist. Sie können und wollen diese hohen Gehälter nicht zahlen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Raiola meint: „Der einzige deutsche Verein, der das könnte, ist Bayern München. Aber selbst die kommen nicht an das Gehalt von Paul ran.“ Ein Angebot vom deutschen Rekordmeister gebe es „noch nicht, aber vielleicht kommt es ja morgen“, so Raiola, „das müssen Sie die Bayern fragen. Wir beschäftigen uns mit allem. Aber die Bayern sind die einzigen, die sich ihn leisten könnten. In zwei Monaten wissen wir, glaube ich, mehr.“