Tschechien - England: Sancho erneut auf der Bank

Tschechien und England bestreiten mit jeweils vier Punkten das Spiel um Platz eins in der Gruppe D. Die Three Lions wollen nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Schottland neuen Schwung aufnehmen, treffen aber auf eine formstarke tschechische Elf um Torjäger Patrik Schick. Jadon Sancho hat es erneut nicht in die Startelf geschafft. FT zeigt die Aufstellung beider Mannschaften.

Tschechien

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Soucek, Holes - Masopust, Darida, Jankto - Schick

England

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Grealish, Sterling - Kane